В Музее русского импрессионизма пройдет выставка, посвященная галеристке Надежде Добычиной

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В Музее русского импрессионизма пройдет выставка, посвященная Надежде Добычиной - одной из первых российских галеристок и создательнице Художественного бюро в Санкт-Петербурге, на площадке которого был впервые показан "Черный квадрат" Каземира Малевича.

"Летом в Музее русского импрессионизма откроется выставка "Выбор Добычиной", посвященная одной из первых российских галеристок. В созданном ей Художественном бюро в Санкт-Петербурге в 1910-е годы состоялась персональная экспозиция Наталии Гончаровой и "Последняя футуристическая выставка картин "0,10"", на которой впервые был показан "Черный квадрат" Казимира Малевича. Экспозиция представит Надежду Добычину в двух главных профессиональных ролях: коллекционера и устроительницы выставок", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе музея.

Экспозиция "Выбор Добычиной" познакомит посетителей с основными проектами Художественного бюро с 1912 по 1919 год: от "Постоянной выставки современного искусства" с работами мирискусников и авангардистов до персональной экспозиции Николая Кульбина. Участниками выставок Бюро в разное время были Натан Альтман, Борис Кустодиев, Роберт Фальк, Анна Остроумова-Лебедева, Ольга Розанова, Ян Ционглинский и другие.

Посетители также увидят работы из личной коллекции Добычиной: живопись и графику ведущих мастеров начала XX века, среди которых Александр Бенуа, Константин Сомов, Кузьма Петров-Водкин, а также произведения менее известных авторов: Валентины Ходасевич, Виктора Замирайло, Юрия Черкесова и других.

Выставка, как отметили в музее, станет первым масштабным исследованием, посвященным фигуре Добычиной и ее влиянию на русскую культуру начала XX века. На выставке будут представлены работы из 40 собраний: частных коллекций, российских и зарубежных музеев. В их числе - Государственная Третьяковская галерея, Государственный Русский музей, Приморская государственная картинная галерея, Музей русского искусства в Ереване, Государственный музей искусств Республики Казахстан им. А. Кастеева и другие.

Ряд произведений будут сопровождать тактильные станции с объемными макетами картин и дополнительными элементами, дающими представление о фактуре живописи.

Выставка пройдет с 8 июня по 24 сентября.