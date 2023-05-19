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В рамках "Библионочи" пройдет марафон чтений памяти Александра Островского

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В рамках всероссийской акции "Библионочь" 27 мая запланированы более 4 тысяч мероприятий, в том числе марафон чтений, посвященный драматургу Александру Островскому, сообщила замминистра культуры Надежда Преподобная.

"Россия к акции "Библионочь" присоединяется в этом году уже в 12-й раз. И конечно мы видим прогресс с каждым годом. Мы поистине самая читающая страна. И "Читаем вместе" - именно так звучит тема акции в этом году. (...) В этом году состоится более 4 тыс. мероприятия в субъектах РФ, в том числе и в новых регионах. (...) Для всех участников организована обширная программа как в офлайн, так и в онлайн-форматах", - сказала Преподобная на пресс-конференции.

В 2023 году было принято решение объединить Общероссийский день библиотек и акцию "Библионочь".

Всероссийский марафон "Русские чтения" в рамках "Библионочи" в этом году будет посвящен драматургу Александру Островскому.

Также в рамках акции пройдут театральные перфомансы, всероссийская викторина "Игра в классику", исторический лекторий, встречи с писателями и экскурсии "по самым закрытым местам библиотек".

"В режиме реального времени в акции примут участие более 6 тысяч учреждений из 89 регионов", - уточнила она.

Официальный старт акции будет дан в Москве в Российской государственной библиотеке.

Как уже сообщалось, в столице "Библионочь" начнется с "Библиосумерек" - мероприятия, которое ориентировано на детей и пройдет с 16:00 до 21:00 27 мая. Основные мероприятия акции будут продолжаться с 18:00 до 2 часов ночи.

Александр Островский Надежда Преподобная Минкультуры Библионочь
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