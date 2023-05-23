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Рисунки Брюллова, Репина и Врубеля времен их обучения покажут в Третьяковской галерее

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Учебные рисунки Карла Брюллова, Ильи Репина, Василия Поленова, Михаила Врубеля и других художников будут представлены на выставке "По ступеням мастерства. Русский академический рисунок XVIII – начала XX века", которая пройдет в Государственной Третьяковской галерее с 26 мая.

"Новый выставочный проект Государственной Третьяковской галереи знакомит зрителей с процессом обучения рисунку в XVIII – начале ХХ в., являющемуся основой любого вида изобразительного искусства и сегодня. Разделы экспозиции представляют разные учебные практики, к которым приобщались студенты Санкт-Петербургской Императорской Академии художеств, Московского училища живописи, ваяния и зодчества, а также мастерских различных педагогов на пути к вершинам мастерства", - сообщили в пресс-службе галереи.

Отмечается, что всего в экспозиции будет представлено более 250 произведений графики из собрания Третьяковской галереи, среди которых учебные рисунки Александра Иванова, Карла Брюллова, Ореста Кипренского, Ивана Крамского, Ильи Репина, Василия Поленова, Михаила Врубеля, Михаила Ларионова и многих других художников.

В галерее отметили, что выставка даст возможность обратиться к истокам творческой деятельности этих мастеров и понять, с чего начинался их путь. Большая часть произведений демонстрируется впервые.

Выставка поделена на разделы, которые отражают программу обучения в высших художественных учебных заведениях: копирование с "оригиналов", рисование с гипсов, посещение натурных классов, работа над костюмными постановками и, наконец, создание композиций для больших отчетных работ.

Выставка будет открыта с 26 мая.

Третьяковская галерея
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