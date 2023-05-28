Умер художник Илья Кабаков

Фото: Зураб Джавахадзе/ТАСС

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Советский и американский художник-концептуалист Илья Кабаков умер в субботу в возрасте 89 лет, сообщает Фонд Ильи и Эмилии Кабаковых.

Семья Кабакова проведет частную церемонию прощания, через несколько недель после которой будет организована и открытая церемония.

Кабаков родился 30 сентября 1933 года в Днепропетровске. Художник был одним из представителей московского концептуализма и создателем нового вида искусства - "тотальной инсталляции". Такие произведения окружают зрителя со всех сторон, охватывая все пространство.

С конца 1980-х художник жил в Нью-Йорке. Его произведения пользовались большим коммерческим успехом. В частности, картина "Жук" (1982 г.) была продана на аукционе Phillips за 2,9 млн фунтов.

В 2018-2019 гг. в Третьяковской галерее в Москве состоялась выставка Ильи и Эмилии Кабаковых "В будущее возьмут не всех".