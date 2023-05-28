Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

Умер художник Илья Кабаков

Умер художник Илья Кабаков
Фото: Зураб Джавахадзе/ТАСС

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Советский и американский художник-концептуалист Илья Кабаков умер в субботу в возрасте 89 лет, сообщает Фонд Ильи и Эмилии Кабаковых.

Семья Кабакова проведет частную церемонию прощания, через несколько недель после которой будет организована и открытая церемония.

Кабаков родился 30 сентября 1933 года в Днепропетровске. Художник был одним из представителей московского концептуализма и создателем нового вида искусства - "тотальной инсталляции". Такие произведения окружают зрителя со всех сторон, охватывая все пространство.

С конца 1980-х художник жил в Нью-Йорке. Его произведения пользовались большим коммерческим успехом. В частности, картина "Жук" (1982 г.) была продана на аукционе Phillips за 2,9 млн фунтов.

В 2018-2019 гг. в Третьяковской галерее в Москве состоялась выставка Ильи и Эмилии Кабаковых "В будущее возьмут не всех".

Хроника 05 января 2019 года – 28 мая 2023 годаУмершие знаменитости
Илья Кабаков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков сообщил, что "Троице" Рублева предстоит реставрация

Песков сообщил, что "Троице" Рублева предстоит реставрация

Госфильмофонд оцифрует 40 картин в 2023 г., среди них - "Чапаев" и "Подвиг разведчика"

Госфильмофонд оцифрует 40 картин в 2023 г., среди них - "Чапаев" и "Подвиг разведчика"

Музей Рублева готов по запросу Минкультуры передать ХХС список "Троицы"

Эксперты пришли к выводу, что состояние "Троицы" пока не позволяет вывезти ее из музея

В России 20 мая пройдет акция "Ночь музеев"

В России 20 мая пройдет акция "Ночь музеев"

Суд оштрафовал Театр Европы Льва Додина на 15 тысяч рублей

Третьяковка ждет документов для передачи "Троицы" Рублева РПЦ

Третьяковка ждет документов для передачи "Троицы" Рублева РПЦ

Минкультуры подтвердило, что передает РПЦ "Троицу" "на долгосрочное ответственное хранение"

Минкультуры подтвердило, что передает РПЦ "Троицу" "на долгосрочное ответственное хранение"

Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у фильма "Убийца "Священный паук"

Власти Франции приняли повышенные меры безопасности на Каннском кинофестивале

Власти Франции приняли повышенные меры безопасности на Каннском кинофестивале
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });