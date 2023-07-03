Протоиерей Александр Салтыков заявил о способности РПЦ обеспечить сохранность "Троицы"

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви настаивают на том, что обладают возможностями обеспечить сохранность и безопасность иконы Андрея Рублева "Троица".

"Я убежден, что у церкви есть все возможности любых необходимых мер обеспечения сохранности и безопасности дорогого всем произведения", - заявил "Интерфаксу" протоиерей Александр Салтыков, настоятель храма Воскресения Христова в Кадашах, декан факультета церковных художеств Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, старший научный сотрудник Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва .

При этом он отметил, что для церковных специалистов было бы интересно ознакомиться со всей реставрационной документацией, которая связана с рублевской иконой. "Этого требует именно научный подход к проблеме сохранности. Здесь все должно быть прозрачно", - считает священник.

"Никто не видел этой документации, кроме сотрудников Третьяковской галереи. Но у церкви есть свои специалисты. Именно они должны участвовать в обсуждении. При полном расположении и доверии к коллегам из галереи, нужен диалог, который предполагает открытость и взаимное уважение", - сказал он.

В этой связи отец Александр обратил внимание на то, что "почему-то никто не предлагает начать взаимное профессиональное обсуждение возникшей проблемы", добавив, что время для такого профессионального диалога пришло.

15 мая стало известно о решении передать "Троицу" Рублева из Третьяковской галереи Русской православной церкви. В Минкультуры РФ сообщили, что икона будет выставлена в храме Христа Спасителя 4 июня, затем направлена на реставрацию, которая может растянуться на год, а после - в Троице-Сергиеву лавру.

Инициатива передачи иконы вызвала широкий резонанс. Представители музейного сообщества и искусствоведы высказывали опасения относительно сохранности шедевра.

3 июня икона была перевезена из Третьяковкой галереи в храм Христа Спасителя, где размещена в специальной капсуле в центре собора. Предполагалось, что икона пробудет там до 18 июня под наблюдением сотрудников галереи, а затем отправится на реставрацию, однако в середине июня было решено, что святой образ пробудет в главном храме страны до 19 июля, когда церковь отмечает день памяти Сергия Радонежского.