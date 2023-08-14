Оценку состояния "Троицы" Рублева представят на расширенном реставрационном совете

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Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Обследование иконы "Троица" Андрея Рублева в Реставрационном центре имени Грабаря завершено, результаты проведенных анализов и отчет специалистов из Третьяковской галереи будут представлены на реставрационном совете.

Об этом "Интерфаксу" сообщила заведующая отделом по научно-методической работе и выставочной деятельности Центра Елена Проханова.

"Мы сейчас закончили этап обследования. Дальше мы ждем результатов: отчета по проведенной работе и результатов анализов, которые проводились. Когда будет готов весь материал, будет назначен реставрационный совет. Все результаты станут темой обсуждения совета. И уже на совете будет выработана программа по дальнейшим мероприятиям", - сказала она.

Ей пока сложно говорить о сроках, которые потребуются на проведение анализа полученных данных и подготовку отчета, который готовят специалисты из Третьяковской галереи. "Мы надеемся, что это будет в каком-то обозримом будущем", - добавила она.

15 мая стало известно о решении передать "Троицу" Рублева из Третьяковской галереи Русской православной церкви. 16 мая в Минкультуры сообщили, что икона будет выставлена в храме Христа Спасителя 4 июня, затем направлена на реставрацию, а после - в Троице-Сергиеву лавру.

Реставраторы и искусствоведы высказывали опасения относительно сохранности шедевра. Свои опасения высказал и реставрационный совет Третьяковской галереи. Тем не менее, 3 июня икону перевезли из Третьяковки в храм Христа Спасителя.

12 июля патриарх Московский и Всея Руси Кирилл и министр культуры Ольга Любимова подписали договор между Третьяковской галереей и Троице-Сергиевой лаврой о передаче в безвозмездное пользование лавре "Троицы" Рублева. Договор подразумевает передачу иконы на 49 лет с последующей пролонгацией. При этом "Троица" продолжает оставаться объектом федеральной собственности.

19 июля икону доставили из ХХС в Реставрационный центр имени Грабаря. В центре икона находится в специально оборудованном помещении, где соблюдается необходимый для нее температурно-влажностный режим.

Решения о необходимых консервационно-реставрационных мероприятиях в отношении иконы будут приняты на заседании расширенного реставрационного совета.