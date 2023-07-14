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Путин создал Фонд по сохранению и развитию Сергиева Посада

Совет фонда возглавил Чемезов

Путин создал Фонд по сохранению и развитию Сергиева Посада
Фото: Павел Смертин/ТАСС

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал указ о создании Фонда по сохранению, воссозданию исторического облика и развитию города Сергиев Посад Московской области как национального духовного центра и объекта притяжения туристов.

"Считать целесообразным создание Фонда по сохранению, воссозданию исторического облика и развитию г. Сергиев Посад Московской области, а также оказание ему государственной поддержки", - говорится в указе.

Учредителем фонда от имени государства станет правительство России, его имущество будет формироваться за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, добровольных имущественных взносов и пожертвований, а также иных источников в соответствии с российским законодательством.

Учредителю фонда поручено утвердить его состав, предусмотрев, в частности, то, что высшим коллегиальным органом фонда станет совет, председатель которого будет назначаться президентом России, а его члены - правительством.

Председателем совета фонда Путин назначил Сергея Чемезова, говорится в указе.

Руководить работой фонда будет гендиректор, который назначается советом, а надзор за деятельностью фонда, принятием его органами решений и обеспечением их исполнения, использованием средств и соблюдением им законодательства будет осуществлять попечительский совет.

Этим же указом утвержден состав попечительского совета фонда, его сопредседателем стал глава администрации президента Антон Вайно, также сопредседателем по согласованию стал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В состав попечительского совета включены вице-премьеры, федеральные министры, представители духовенства.

Антон Вайно Владимир Путин Сергиев Посад Сергей Чемезов Патриарх Кирилл
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