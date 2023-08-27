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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Прощание с режиссером Панфиловым запланировано на 30 августа

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Церемонию прощания с народным артистом РСФСР, режиссером Глебом Панфиловым планируется провести 30 августа, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер.

"Предварительно, прощание пройдет в среду. Похороны и прощание пройдут на Новодевичьем кладбище", - сказал он.

При этом Варшавер уточнил, что пока окончательное решение о дате и месте похорон не принято.

В свою очередь, как уточнили агентству в Союзе кинематографистов России, церемония прощания с режиссером пройдет в Доме кино. Время и дата будут уточнены позже.

Панфилов скончался на 90-м году жизни в минувшую субботу.

Глеб Панфилов - режиссер, сценарист. Народный артист РСФСР, обладатель множества национальных и международных кинонаград, включая специальный приз жюри фестиваля в Каннах. Среди его работ - "Начало" (1970), "Тема" (1979), "Васса" (1983), "Мать" (1990), "В круге первом" (2006) и другие.

Глеб Панфилов
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