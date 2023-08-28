Следующие "Русские сезоны" могут пройти в Бразилии

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Международный проект "Русские сезоны" в следующем году могут пройти в Бразилии, вопрос прорабатывается, сообщил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"По линии стран БРИКС сейчас в Москве заместитель министра культуры Бразилии, с которым будет выстраиваться диалог, потому что следующие "Русские сезоны" должны пройти в Бразилии", - сказал Швыдкой на пресс-конференции в понедельник.

Русские сезоны" - масштабный проект по представлению русской культуры зарубежному зрителю. В 2017 году "Русские сезоны" прошли в Японии на высоком уровне, в 2018 году - в Италии, а в 2019 году проект принимала Германия.

В 2020 году странами, принимающими "Русские сезоны", были Франция, Бельгия и Люксембург, однако часть мероприятий пришлось перенести из-за ситуации с коронавирусом. В 2021 году "Русские сезоны" прошли в Республике Корея и Бельгии.

В 2022 году "Русские сезоны" должны были пройти в Дании, Швеции и Норвегии, однако мероприятия не проводились. В этом году "Русские сезоны" прошли в Казахстане и Узбекистане.