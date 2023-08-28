Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Следующие "Русские сезоны" могут пройти в Бразилии

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Международный проект "Русские сезоны" в следующем году могут пройти в Бразилии, вопрос прорабатывается, сообщил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"По линии стран БРИКС сейчас в Москве заместитель министра культуры Бразилии, с которым будет выстраиваться диалог, потому что следующие "Русские сезоны" должны пройти в Бразилии", - сказал Швыдкой на пресс-конференции в понедельник.

Русские сезоны" - масштабный проект по представлению русской культуры зарубежному зрителю. В 2017 году "Русские сезоны" прошли в Японии на высоком уровне, в 2018 году - в Италии, а в 2019 году проект принимала Германия.

В 2020 году странами, принимающими "Русские сезоны", были Франция, Бельгия и Люксембург, однако часть мероприятий пришлось перенести из-за ситуации с коронавирусом. В 2021 году "Русские сезоны" прошли в Республике Корея и Бельгии.

В 2022 году "Русские сезоны" должны были пройти в Дании, Швеции и Норвегии, однако мероприятия не проводились. В этом году "Русские сезоны" прошли в Казахстане и Узбекистане.

Бразилия Михаил Швыдкой
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В РФ вскоре начнут блокировать "Пушкинские карты" за нарушение правил программы

В РФ вскоре начнут блокировать "Пушкинские карты" за нарушение правил программы
Умершие знаменитости

Умерла балерина Светлана Адырхаева

Умерла балерина Светлана Адырхаева
Умершие знаменитости

Умер итальянский певец Тото Кутуньо

Умер итальянский певец Тото Кутуньо
Умершие знаменитости

Умер актер Игорь Ясулович

Умер актер Игорь Ясулович

Оценку состояния "Троицы" Рублева представят на расширенном реставрационном совете

Оценку состояния "Троицы" Рублева представят на расширенном реставрационном совете

VK заплатила за "Дом Зингера" в Петербурге 2,5 млрд рублей

VK заплатила за "Дом Зингера" в Петербурге 2,5 млрд рублей
Умершие знаменитости

Умерла народная артистка СССР Вера Васильева

Умерла народная артистка СССР Вера Васильева
Умершие знаменитости

Умер переводчик кинофильмов Леонид Володарский

Умершие знаменитости

Умерла актриса Ирина Мирошниченко

Умерла актриса Ирина Мирошниченко

Сенаторы одобрили закон об упрощении согласования капремонта домов-памятников

Сенаторы одобрили закон об упрощении согласования капремонта домов-памятников
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });