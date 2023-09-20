Миллиардер Лаудер вернет картину наследникам убитого нацистами коллекционера

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Американский миллиардер Рональд Лаудер, наследник бизнеса Estee Lauder добровольно вернет картину австрийского художника-экспрессиониста Эгона Шиле потомкам Фритца Грюнбаума, бывшего владельца картины, погибшего в концлагере Дахау, сообщает CNBC.

Лаудер передаст картину "Я люблю антитезы" 1912 года прокуратуре округа Манхэттен, в ведомстве работу оценивают в $2,75 млн. Потомкам Грюнбаума всего передадут семь произведений искусства общей стоимостью $9,5 млн, кроме Лаудера, это согласились сделать еще несколько коллекционеров и организаций.

Грюнбаум, известный австрийский конферансье, артист и автор песен, был арестован в 1938 году из-за еврейского происхождения и умер в концлагере в 1941 году. Его обширная коллекция картин, насчитывавшая свыше 80 работ Шиле, была украдена нацистами. Наследники неоднократно судились с владельцами картин, появившихся впоследствии на аукционах и в музеях.

Рональд Лаудер - сын Эсте Лаудер, основательницы бренда косметики Estee Lauder. Его состояние оценивается в $4,7 млрд. С 2007 года он является президентом Всемирного еврейского конгресса.