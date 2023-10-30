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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:31

Средняя аудитория кинотеатров в России молодеет и скоро достигнет 25 лет

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Аудитория российских кинотеатров постепенно молодеет. Так, если средний возраст зрителей кинотеатров 2 года назад был больше 30 лет, то сейчас он идет к 25.

"Я думаю, что еще 2 года и он достигнет 25 лет", - сказал глава Фонда кино Федор Соснов.

Он также рассказал, что зрители российских кинотеатров предпочитают видеть в прокате кино, рассказывающее о семейных ценностях, любви и отношениях.

"По своим ценностным моделям восприятия, чего хочет человек видеть, он полностью совпадает с теми вещами, которые отражены у самих дебютантов. То, о чем, собственно, хотят снимать. Это семейные ценности, взаимоотношения, это любовь и дружба, это то, что сегодня - семейное кино", - сказал Соснов во время образовательного интенсива "Искусство питчинга" Минкультуры РФ и медиахолдинга "Цифровое телевидение".

Говоря о жанрах, глава Фонда кино уточнил, что что в большинстве случаев зритель сориентирован на кино, "которое редко бывает в жанре драмы", в котором хотят снимать большинство дебютантов.

"В большинстве случаев у нас зритель приходит в кино по простым причинам - это совместное проведение досуга, это разделение с близкими людьми. Это попытка развлечься", - подчеркнул он.

Фонд кино
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