Умер участник Wings и The Moody Blues Денни Лейн

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - В США в возрасте 79 лет умер британский гитарист и вокалист Денни Лейн, бывший участниик групп The Moody Blues и Wings.

Он умер 5 декабря в городе Нейплс во Флориде, передает АР со ссылкой на соцсети Лейна. Его жена Элизабет Хайнз причиной смерти назвала долгую болезнь легких.

Брайан Фредерик Артур Хайнз родился 29 октября 1944 года в Бирмингеме. Он в детстве начал играть на гитаре, взял себе музыкальный псевдоним и в 12 лет уже входил в группу Denny Laine and the Diplomats. В 1964 году он стал одним из основателей The Moody Blues.

В 1971 году он вместе с Полом и Линдой Маккартни создали группу Wings, в которой Лейн играл десять лет, пока не решил уйти в 1981 году. Вместе с Маккартни в 1977 году они написали хит Mull of Kintyre.



В качестве бывшего участника The Moody Blues Лейн в 2018 году был введен в Зал славы рок-н-ролла.

Он умер ровно через 50 лет после выхода в свет альбома Wings "Band On the Run".

Маккартни почтил память Лейна, назвав его в соцсетях выдающимся вокалистом и гитаристом, "большим талантом и обладателем тонкого чувства юмора" и "человеком, всегда готовым помочь другим". Сэр Пол отметил, что жизнь их развела, но в последние годы им удалось восстановить дружеские отношения и они общались, вспоминая прошлое.