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Первую премию в области музейного дела имени Лихачева вручат 26 мая

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Национальную премию в области музейного дела имени Дмитрия Лихачева вручат в рамках Международного форума "Интермузей" 26 мая, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Важное для нас решение - учреждение премии в области музейного дела имени Дмитрия Сергеевича Лихачева. Церемония вручения премии будет в завершающий день (Интермузея) - 26 мая, она пройдет в новом корпусе Третьяковской галерее, который будет открыт на Кадашевской набережной", - сказала Любимова на пресс-конференции.

Международный форум "Интермузей" после четырехлетнего перерыва пройдет с 23 по 26 мая в Новой Третьяковке, уточнила министр.

Ольга Любимова Интермузей
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