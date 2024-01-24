Несоответствие культурной политике может стать причиной отказа фильму в прокате

Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Несоответствие основам государственной культурной политики, принятым указом президента РФ, может стать основанием для отказа в выдаче прокатного удостоверения фильму, такой пункт предлагается включить в перечень оснований по которым фильму отказывают в получении прокатного удостоверения, сообщила председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

"Государственное правовое управление президента прислало свой отзыв на текст второго чтения (законопроекта о внесении изменений в ФЗ "О государственной поддержке кинематографии" - ИФ) и приложило к нему еще и предложение (...) (прокатное удостоверение фильму - ИФ) не выдается в случае, если содержатся материалы, противоречащие основам государственной культурной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей, определенные указом президента РФ", - сказала Ямпольская на заседании комитета в среду.

Она уточила, что предложение было направлено в Минкультуры РФ "и вот вчера вечером уважаемая Надежда Александровна (Преподобная - замминистра культуры) прислала нам ответ, что на основании изложенного, возражений против включения в текст законопроекта не имеется".

В свою очередь замминистра культуры РФ, статс-секретарь Надежда Преподобная на заседании отметила, что позиция министерства и министра не может противоречить указу президента РФ об "Основах государственной культурной политики".

Также соответствующие изменения нужно внести в основания отзыва прокатного удостоверения.

"Мы в рабочем порядке с коллегами общаемся, если мы говорим об основаниях отказа, то естественно, нам нужно про основания отзыва не забыть, поскольку уже есть выданные прокатные удостоверения", - добавила Преподобная.

В настоящий момент, согласно законодательству, прокатное удостоверение фильму не выдается, если на фильм, в отношении которого подано заявление, уже выдано прокатное удостоверение, если фильм содержит материалы, нарушающие законодательство РФ о противодействии терроризму и экстремистской деятельности; содержит сведения о способах, методах разработки и изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров; материалы, пропагандирующие порнографию, насилие и жестокость; материалы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, педофилию, смену пола.

Также фильм не получает прокатное удостоверение, если в нем используются скрытые вставки и иные технические приемы и способы распространения информации, воздействующие на подсознание людей и оказывающие вредное влияние на их здоровье, если фильм содержит нецензурную брань, и по иным причинам.