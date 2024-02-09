Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:18

При орденском замке Рагнит под Калининградом открыли музей рыцарства

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В городе Неман в Калининградской области при орденском замке Рагнит открылся для посетителей музей истории средневековых рыцарей "Риттербух", сообщила "Интерфаксу" администратор туристического кластера "Тильзит-Рагнит" Анастасия Богаткина.

"Новая экспозиция очень небольшая и потому мы называем ее музейчик истории "Риттербух". На сегодня в ней представлены история рыцарства на территории бывшей Восточной Пруссии, доспехи, оружие и другие предметы из прошлой жизни этой территории. Основа музея - семь манекенов рыцарей в доспехах. Конечно, в дальнейшем эта экспозиция будет расти, новые манекены рыцарей появятся в ближайшее время", - сказала она.

Посетителей музея знакомят с историей рыцарства и показывают все элементы рыцарской экипировки: и нательное белье, и доспехи, и холодное оружие тех времен.

На "интерактивной площадке" посетители могут примерять на себя рыцарские шлемы и латы, брать и осматривать понравившиеся геральдические щиты и оружие, а также фотографироваться со всеми атрибутами рыцарства, рассказала собеседница агентства.

Музей разместился рядом с орденским замком Рагнит в одном из помещений ресторанного комплекса Deutsches Haus, который входит в кластер наряду с такими туристическими объектами как "Тильзитский трамвайчик", сыроварня региона "Тильзит-Рагнит", "Хутор старого пасечника" и сам замок Рагнит.

"Мы рассчитываем и уже видим на примере первых посетителей, что музей будут посещать туристы, которые приезжают на экскурсию в замок Рагнит и сыроварню. Тем более, что именно в комплексе Deutsches Haus расположен дегустационный зал, в котором гостям предлагаются несколько видов сыра местного производства. Надеемся, что такой единый туристический маршрут будет очень популярен", - отметила администратор.

Об открытии музея уже извещены многие туристические компании области, которые устраивают организованные поездки в Советск (бывший немецкий Тильзит) и Неман (бывший Рагнит). И они положительно оценили появление новой площадки в рамках единого экскурсионного маршрута, заключила Богаткина.

В самом замке Рагнит продолжаются работы, после которых там обустроят музейно-досуговый центр.

Каменный замок Рагнит был построен в 1409 году. Он имел почти квадратную форму - 59 на 58 м, а внутренний двор - 31 на 31 м. На четырех этажах замка было 11 больших залов и множество мелких подсобных помещений. В течение столетий надземные и подвальные помещения многократно переделывались и перестраивались. В замке были секретные подземные туннели. Составной частью замка стала часовая башня высотой 25 метров.

В годы Второй мировой войны замок получил значительные повреждения и был частично заброшен. В последствии при съемках нескольких кинофильмов его стены специально подрывались ради батальных сцен. В настоящее время объект культурного наследия находится в аренде у местного предпринимателя, который и разработал проект восстановления.

Советск Тильзит Рагнит Неман Восточная Пруссия Калининградская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Марс Медиа Энтертейнмент" и "Базелевс" исключены из лидеров кинопроизводства

"Марс Медиа Энтертейнмент" и "Базелевс" исключены из лидеров кинопроизводства

В Лос-Анджелесе вручили премии "Грэмми"

В Лос-Анджелесе вручили премии "Грэмми"

Новую Третьяковку закроют на ремонт в конце 2025 года

В Пушкинском музее заявили о планах оцифровать 100% своей коллекции

В Пушкинском музее заявили о планах оцифровать 100% своей коллекции

Главным режиссером Малого театра стал Алексей Дубровский

Главным режиссером Малого театра стал Алексей Дубровский

Экоактивисты облили супом "Мону Лизу"

Экоактивисты облили супом "Мону Лизу"

Новый корпус Третьяковки на Кадашевской набережной обещают открыть летом

Несоответствие культурной политике может стать причиной отказа фильму в прокате

Несоответствие культурной политике может стать причиной отказа фильму в прокате

"Оппенгеймер", "Барби" и "Убийцы цветочной луны" будут бороться за "Оскар"

"Оппенгеймер", "Барби" и "Убийцы цветочной луны" будут бороться за "Оскар"

Бывший гендиректор Большого театра стал президентом благотворительного фонда

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });