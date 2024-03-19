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Школьные уроки музыки в России могут дополнить Газмановым и Shaman'ом

Школьные уроки музыки в России могут дополнить Газмановым и Shaman’ом
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Минпросвещения РФ может включить песни современных патриотических авторов в школьные уроки музыки, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Ранее, согласно информации в СМИ, депутат Госдумы Сергей Колунов сообщил, что его инициативу о включении в школьные уроки музыки песен патриотической направленности поддержало Минпросвещения. Он также отметил, что на данный момент списки исполнителей прорабатываются совместно с экспертами и родительским сообществом, но в этом списке могут оказаться Олег Газманов, Ярослав Дронов (Shaman) и группа Любэ.

В Минпросвещения в свою очередь подчеркнули, что создание современных песен патриотической направленности должно соответствовать, в частности, следующим критериям:

- обладание высокими художественными достоинствами, а именно "яркой поэтической
и музыкальной образностью, оригинальной мелодией и ее гармонизацией, рельефной фактурой и красочным инструментальным исполнением и тому подобным";

- соответствовать психологическим особенностям обучающихся по программам основного общего образования.

В пресс-службе также пояснили, что на данный момент на уровне основного общего образования (5-9-й классы) уже предусмотрено изучение патриотических песен.

Минпросвещения Сергей Колунов Олег Газманов Любэ
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