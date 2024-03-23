Пушкинский музей будет открыт для посетителей в эти выходные

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина сообщил, что будет открыт для посетителей 23 и 24 марта.

Ранее музей сообщал, что будет закрыт в выходные из-за событий в Crocus City Hall.

"23 и 24 марта Главное здание и Галерея открыты для посетителей", - говорится в телеграм-канале музея.

При этом, уточняется, что запланированные занятия и мероприятия не состоятся.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Москве отменены все спортивные, культурные и другие массовые мероприятия в предстоящие выходные.

Также об отмене массовых мероприятий в ближайшие дни из-за событий в Crocus City Hall заявили в Минкультуры РФ.