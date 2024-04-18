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Машков заявил, что перезагрузка Союза театральных деятелей давно назрела

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Вопрос о перезагрузке Союза театральных деятелей России назрел давно; Форум председателей региональных отделений СТД поможет выстроить активный диалог с ними, заявил председатель СТД РФ, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков.

"Вопрос о перезагрузке Союза театральных деятелей, в скобках ВТО (Всероссийское театральное общество - ИФ), давно назрел, и только сообща можно решить те проблемы, которые стоят перед российским театральным обществом", - сказал Машков на пресс-конференции в четверг.

По его словам, Форум председателей региональных отделений СТД проходит впервые, "прежде всего для того, чтобы выстроить активный диалог и с коллегами из региональных отделений наладить постоянную работу, которая способствовала бы развитию СТД".

Машков отметил, что "каждый мастер в театре невероятно ценен, потому что есть проблемы и в образовании, и в новых кадрах, которые приходят, для этого нужна площадка".

"На форуме мы будем обсуждать и развитие Союза. И очень важный вопрос – привлечение молодых ребят и молодых деятелей театра, увлеченных театром", - добавил он.

Кроме того, по словам Машкова, на форуме уделят большое внимание 150-летнему юбилею СТД, который будет проходить в 2026 году. "Нам бы хотелось, чтобы это празднование прошло по всей стране, и было бы организовано на базе всех отделений СТД. И чтобы это мероприятие было неформальным", - добавил он.

В свою очередь министр культуры РФ Ольга Любимова отметила, что региональные отделения СТД "долгие годы жили немножко своей жизнью".

"Вот если там где-то хорошо у кого-то получается - и слава богу, у кого-то как-то совсем не получается и затухло - ну, потом разберемся. Какой-то общей стратегии, общей мысли, общего генерального плана того, что мы могли бы делать вместе, того, как могла развиваться театральная отрасль, и наши крупнейшие театральные смотры, фестивали (не было) (…) Конечно же, это те решения, которые мы хотим и должны принимать вместе, обсуждать все реально существующие проблемы", - добавила министр.

Также она выразила мнение о том, что необходимо вовлекать творческие вузы в работу СТД. "Нам очень не хватает большой площадки для молодых деятелей театральных, нам очень не хватает важной миссии общественной организации в сохранении памяти о выдающихся наших артистах", - уточнила министр.

Форум председателей региональных отделений СТД пройдет с 18 по 21 апреля в Москве.

Владимир Машков
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