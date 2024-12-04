В России предложили учредить День артиста

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Союз театральных деятелей России предложил учредить в стране День артиста и отмечать его 17 января - в день рождения Константина Станиславского, заявил на заседании СТД глава союза Владимир Машков.

Он отметил, что Станиславский - "это человек, который от любителя дошел до степени ученого и реформатора искусства".

По словам Машкова, этой инициативой СТД хочет "восстановить историческую справедливость", предложив артистам и театрам отдавать часть средств на поддержку артистов.

"Планируем, что 17 января 2026 года будет объявлено о учреждении Дня артиста и мы дадим старт 150-летнему юбилею СТД", - сказал Машков.