В России предложили учредить День артиста
Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Союз театральных деятелей России предложил учредить в стране День артиста и отмечать его 17 января - в день рождения Константина Станиславского, заявил на заседании СТД глава союза Владимир Машков.
Он отметил, что Станиславский - "это человек, который от любителя дошел до степени ученого и реформатора искусства".
По словам Машкова, этой инициативой СТД хочет "восстановить историческую справедливость", предложив артистам и театрам отдавать часть средств на поддержку артистов.
"Планируем, что 17 января 2026 года будет объявлено о учреждении Дня артиста и мы дадим старт 150-летнему юбилею СТД", - сказал Машков.