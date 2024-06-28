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Сигурни Уивер удостоена почетного "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Обладательницей почетного "Золотого льва" 81-го Венецианского кинофестиваля стала американская актриса Сигурни Уивер, сообщили организаторы.

"Легендарная американская актриса и трехкратная номинантка на премию "Оскар" Сигурни Уивер награждена "Золотым львом" за заслуги перед киноискусством", - говорится в их сообщении.

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Как заявил директор кинофестиваля Альберто Барбера, "у актрисы такого калибра, как Сигурни Уивер, мало соперников". Напомнив, что она завоевала популярность после выхода фильма "Чужой" Ридли Скотта, Барбера сказал, что Уивер смогла сформировать "в жанре боевиков образ героини, способной победоносно соперничать с героями-мужчинами, до того момента доминировавшими в эпических и приключенческих фильмах". "Не остановившись на достигнутом, она постоянно бросала вызов себе, выбирая самые разные жанры", - добавил директор фестиваля.

"Как настоящий соавтор, а не просто податливый инструмент в руках режиссера, она способствовала успеху фильмов Джеймса Кэмерона, Пола Шредера, Питера Вейра, Майкла Эптеда, Романа Полански, Ивана Райтмана, Майка Николса, Энга Ли и многих других", - заявил Барбера.

Уивер, в свою очередь, сказала, что получить эту награду - привилегия, которую она разделяет со всеми режиссерами и коллегами, с которыми работала она протяжении многих лет.

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Сигурни Уивер получила широкую известность после исполнения роли Эллен Рипли в фильмах "Чужой", "Чужие", "Чужой 3" и "Чужой: Воскрешение". Эта роль принесла ей множество наград, в том числе номинацию на премию "Оскар", а героиня актрисы Эллен Рипли стала одним из самых значительных женских героев в мировом кино.

Уивер трижды номинировалась на премию "Оскар" (в 1987, в 1989 - дважды). Обладательница премий "Золотой глобус" (1989 - дважды), BAFTA (1998) и "Сатурн" (1987, 2010).

Старейший киносмотр пройдет в Венеции с 28 августа по 7 сентября. По итогам фестиваля вручаются "Золотой лев" лучшей картине, "Серебряный лев" за лучшую режиссуру, два "Кубка Вольпи" - лучшему актеру и лучшей актрисе, приз Озелла за лучший сценарий, приз Марчелло Мастроянни лучшему молодому актеру или актрисе, а также Специальный приз жюри.

Сигурни Уивер Венецианский кинофестиваль
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