Французская актриса Изабель Юппер возглавит жюри Венецианского кинофестиваля

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Председателем жюри 81-го Венецианского международного кинофестиваля стала французская актриса театра и кино Изабель Юппер, заявили в среду организаторы смотра.

"Французская актриса Изабель Юппер возглавит жюри международного конкурса 81-го Венецианского международного кинофестиваля (28 августа - 7 сентября), которое вручит "Золотого льва" за лучший фильм и другие официальные награды", - сообщили в пресс-службе фестиваля.

Как отметила Юппер, слова которой приводит пресс-служба смотра, "стать привилегированным зрителем - большая честь".

Актриса дебютировала в телефильме "Пруссак" в 1971 году, после чего снялась в более чем 110 фильмах и телевизионных постановках. Юппер является обладательницей двух премий "Сезар" (с 16-ю номинациями).

Юппер - призер трех из четырех самых престижных кинофестивалей мира: Каннского (дважды), Берлинского и Венецианского (дважды). Ее самые известные работы - фильмы "Вальсирующие" (1974), "Лулу" (1980), "Церемония" (1995), "Пианистка" (2001), "8 женщин" (2002), "Габриель" (2005), "Любовь" (2012) и "Она" (2016).

По итогам фестиваля вручаются "Золотой лев" лучшей картине, "Серебряный лев" за лучшую режиссуру, два "Кубка Вольпи" - лучшему актеру и лучшей актрисе, приз Озелла за лучший сценарий, приз Марчелло Мастроянни лучшему молодому актеру или актрисе, а также Специальный приз жюри.