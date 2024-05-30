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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:24

Что произошло за день: четверг, 30 мая

Назначение врио губернатора ХМАО, решение ЕС увеличить пошлины на импорт зерна из России и Белоруссии, смерть актрисы Анастасии Заворотнюк

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин назначил главу Тюмени Руслана Кухарука врио губернатора ХМАО. Тем же указом глава государства принял отставку бывшей главы региона Натальи Комаровой, сложившей с себя полномочия в связи с переходом на другую работу. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался говорить о новой должности Комаровой.

- Правительство РФ одобрило внесенный Минфином пакет законопроектов, включающий в себя поправки к Налоговому и Бюджетному кодексам.

- Совет ЕС утвердил увеличение с 1 июля пошлин на импорт зерна из РФ и Белоруссии. Постановление предусматривает увеличение пошлин до такого уровня, что на практике импорт этих продуктов прекратят, говорится в постановлении. В МИД РФ заявили, что это решение - очередная попытка помешать поставкам продукции из РФ на мировые рынки.

- Владимир Путин наградил губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова орденом Мужества. Звезду Героя труда получила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Орден "За заслуги перед Отечеством" I степени получили спикер Госдумы Вячеслав Володин, мэр Москвы Сергей Собянин и главный тренер сборной РФ по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова.

- Умерла актриса Анастасия Заворотнюк. Ей было 53 года. В мае 2020 года стало известно, что у Заворотнюк была обнаружена опухоль головного мозга.

- ФСБ сообщила о предотвращении серии терактов на железной дороге в Крыму, арестованы четверо фигурантов. Служба опубликовала видео, на котором один из задержанных сказал, что им была поставлена задача "заложить взрывчатку, взорвать, остановить поезд", а после планировался ракетный удар.

- Британский парламент прекратил работу в четверг в связи с проведением 4 июля всеобщих выборов. Это стандартная процедура.

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