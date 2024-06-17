Московские театры 24 июня проведут День открытых дверей

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Акция "День открытых дверей" пройдет в 45 театрах в Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Союза театральных деятелей России.

"24 июня 2024 года по инициативе Союза театральных деятелей РФ московские театры откроют свои двери для всех желающих познакомиться с театральным закулисьем. Акция "День открытых дверей" приурочена к 30-летию Российской Национальной театральной премии и фестиваля "Золотая маска"", - сообщили в пресс-службе СТД.

Театры предоставят возможность побывать на открытой репетиции спектаклей, зрители смогут посетить прогоны перед премьерой, принять участие в интерактивной игре и поучаствовать в мастер-классах по актёрскому мастерству.

Среди участников акции - Большой театр, который проведет экскурсию по своему историческому зданию, Малый театр, МХТ имени А. П. Чехова, Театр им. Вл. Маяковского, Московский драматический театр имени А.С. Пушкина, Театр Олега Табакова, Театр Наций, "Современник", РАМТ, "Ленком" и другие.

Музыкальный театр К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко пустит зрителей на генеральную репетицию предстоящей премьеры оперы "Русалка". Мастерская П. Н. Фоменко организует творческую встречу о создании "Мастерской Фоменко" и ее первых шагах.

Мастер-классы пройдут в театрах "Человек" и "Модерн", в Театре на Юго-Западе. Московский театр " Et Cetera" представит экскурсию по закулисью с рассказом о спектаклях-лауреатах премии "Золотая маска".

Московский театр "Уголок дедушки Дурова" подготовит открытую репетицию, Театр на Малой Ордынке – репетицию спектакля "Капитанская дочка", Театр Романа Виктюка - репетицию премьеры нового театрального сезона "Ирий".

17 июня театры опубликуют на своих сайтах и в соцсетях информацию об условиях участия и правилах электронной регистрации. По предварительным данным, как уточнили в СТД, 24 июня в акции "День открытых дверей" примут участие около 2 тыс. человек.