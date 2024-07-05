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В Калининграде вырос спрос на сувениры с почти снесенным Домом Советов

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В Калининграде в последнее время значительно вырос спрос на сувениры с изображением некогда самого высокого недостроя города - Дома Советов (ДС), который уже почти снесли, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе АО "Корпорация развития Калининградской области", владельце товарного знака - вид ДС.

"Популярность ДС среди туристов и жителей Калининграда в последнее время набирает обороты. Несмотря на то, что он практически разрушен до первых этажей, к нему подъезжают туристические автобусы, частные гида водят на площадь экскурсии. Этим активно пользуются юридические лица и индивидуальные предприниматели, выпускающие открытки, магниты, футболки, свечи, разнообразную сувенирную и полиграфическую продукцию с видом ДС", - сказали в корпорации.

В октябре в 2023 года Корпорация зарегистрировала визуальный образ Дома Советов в качестве товарного знака, утвердила приказ о мерах по защите прав на изображение и приступила к заключению договоров по предоставлению прав на его коммерческое использование. К данному моменту она продала бизнесу уже почти 12 тысяч этикеток, подтверждающих правомерность использования товарного знака с изображением ДС. Продажа этикеток идет в рамках договоров, которые бизнес заключает с корпорацией. Стоимость стикеров напрямую зависит от стоимости продукции, в оформлении которой используется изображение Дома Советов, и составляет от 3 до 12 рублей.

Каждый покупатель может приобрести необходимое ему количество этикеток в соответствии с объемом продукции, которая должна быть промаркирована. Клиенты, заключившие договор, могут приобрести дополнительные этикетки, направив заявку по электронной почте. Использование образа ДС корпорация отслеживает.

"Как мы и предполагали, снос объекта только подстегнул интерес к его изображению. Это как история с несуществующим Королевским замком, который был разрушен в годы войны. Замка нет, а его изображение на сувенирах и другой бытовой продукции есть. Надеемся, что и Дом Советов будет еще долго оставаться в памяти жителей города ", - отметили в корпорации.

Дом Советов разбирают вручную, из-за размеров его нельзя было снести направленным взрывом.

Строительство Дома Советов на месте восточного крыла снесенного Королевского замка началось в 1970 году. Строительство остановили в конце 80-х годов при готовности 95%. Оно стояло на месте восточного крыла снесенного Королевского замка. Это было самое высокое здание в Калининграде - 21-ти этажный комплекс из двух прямоугольных башен, облицованных рельефными панелями и объединенных на двух уровнях крытыми переходами. Здание должно было стать архитектурной доминантой центральной части Калининграда.

Здание не раз пытались достроить, инвесторы и собственники менялись, но ДС так и оставался недостроем.

В Калининграде также товарными знаками являются визуальные изображения Кафедрального собора, Королевских ворот, здания-шара Музея Мирового океана, парусника "Крузенштерн".

Калининград Дом Советов
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