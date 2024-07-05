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Фонд кино сообщил о резком "омоложении" аудитории кинотеатров за два года

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - После тенденции на взросление аудитория российских кинотеатров за последние два года "резко помолодела" - почти 70% зрителей сейчас младше 25 лет, сообщил в пятницу глава Фонда кино Федор Соснов.

"Аудитория поменялась очень сильно. До 2019 года мы жили в тенденции, при которой зритель в офлайн-кинотеатрах каждый год становился все старше и старше. К 2019 годы мы пробили потолок в средний возраст в 34 года. И это была полноценная тенденция (...) За последние два года мы видим действительно резкое, безумно резкое омоложение аудитории. Доля этого сегмента настолько высока, что 80% зрителей в кинотеатрах страны по сути дела младше 35 лет, а почти 70%, 65% - младше 25 лет", - сказал Соснов в рамках сессии Российской креативной недели.

Он отметил, что аудиторию кинотеатров сейчас составляют люди, которые "имеют привычку ходить в кино, для них это стандартный вид досуга".

Говоря о прогнозах, будет ли меняться аудитория кинотеатров, Соснов заявил, что "безусловно будет", так как нынешняя аудитория повзрослеет по естественным причинам и начнет приходить в кино с детьми, поэтому средний возраст опять будет снижаться.

При этом, по словам Соснова, "текущее омоложение аудитории не говорит о системных сдвигах в интересах кино, оно говорит о том, что кино, развиваясь, сформировало аудиторию, которая привела свое следующее поколение в кино, потому что эта аудитория кино любит и смотрит".

Он добавил, что также будут меняться и жанры, востребованные у зрителя. "Мир кинематографа цикличен, если в один год, сейчас, например, есть тенденция на семейный контент (...), но постепенно люди устанут от превалирования этого контента в контентном поле и захотят большего разнообразия.

И поверьте мне, индустрия отреагирует и появятся другие жанры которые привлекут другую аудиторию", - сказал он.

Фонд кино
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