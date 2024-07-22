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Московская международная неделя кино пройдет в столице в августе

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Более 300 кинопоказов запланировано в рамках Московской международной недели кино, которая пройдет в столице с 23 по 28 августа, сообщили в столичном департаменте культуры в понедельник.

Помимо показов российских и иностранных картин, запланированы экскурсии, мастер-классы, концерты и различные шоу, говорится в сообщении. "Ежедневно можно будет посетить порядка 200 мероприятий", - отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина

Участие в деловой программе подтвердили представители индустрии более чем из 40 стран мира, в том числе Китая, Турции, Ирана, Египта и Таиланда.

Всего в рамках недели запланировано свыше 300 кинопоказов для аудитории всех возрастов. В частности, будут транслировать произведения китайских режиссеров, среди которых "Я помню", "Шаг к мечте" и "Король неба", а также индийскую мелодраму "Заметки о жизни" и драму иранского производства "Коммивояжер".

Фильмы также можно будет посмотреть на необычных площадках, таких как открытые бассейны или крыши отелей. Кроме того, в рамках недели кино запланированы концерты, мастер-классы, лекции, просмотры немого кино с живым музыкальным сопровождением и игры по мотивам фильмов.

Москва
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