Путин подписал закон о порядке использования "сиротских" объектов авторских прав

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о порядке использования так называемых "орфанных" или "сиротских" объектов авторских и смежных прав, правообладатели которых неизвестны.

Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон регулирует проблему произведений, срок охраны которых предположительно не истек, но разрешение на их использование получить невозможно из-за того, что неизвестен их автор или правообладатель. В ряде случаев неизвестно даже имя автора, а если оно известно, то невозможно установить, жив ли он, есть ли у него наследники или иные правопреемники, не удается установить их место жительства, почтовый адрес или другие способы связи с ними, говорилось в сопроводительных документах к закону.

Как указывалось в пояснительной записке к закону в ходе его рассмотрения в парламенте, в последнее время ситуация усугубляется широким использованием произведений в электронной форме и в интернете.

Согласно закону, лицу, заинтересованному в использовании такого объекта, уполномоченной организацией будет выдаваться на это разрешение в виде неисключительной возмездной лицензии.

Данная организация, получив заявление лица, претендующего на использование такого объекта авторских или смежных прав, должна совершить ряд действий по проверке того, действительно ли автор или иной правообладатель объекта неизвестен, в том числе и по проверке того, что заявитель, прежде чем обратиться к ней, принимал надлежащие меры по установлению или поиску правообладателя.

Кроме того, организация будет обязана разместить объявление о поиске этого лица на своем официальном сайте. По истечении 30 рабочих дней со дня размещения объявления, если автор или иной правообладатель не будет установлен или найден, аккредитованная организация вправе внести сведения об объекте авторских или смежных прав в реестр.