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РФ договорилась о культурном сотрудничестве с Венесуэлой, Суданом, Абхазией и Южной Осетией

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - По итогам переговоров в рамках Х Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур были подписаны шесть межведомственных соглашений с зарубежными странами, программы сотрудничества с Абхазией, Южной Осетией, Венесуэлой, а также Меморандум взаимодействия с Суданом, сообщила министр культуры Ольга Любимова.

Она сообщила это на итоговой сессии форума.

"В этом году по итогам переговоров мы подписали шесть межведомственных соглашений с зарубежными странами, провели плодотворные встречи, обсудили ближайшие перспективы международного взаимодействия и двусторонних, и многосторонних форматов", - сказала Любимова.

Она уточнила, что на "полях" форума подписаны Межведомственные программы сотрудничества с Абхазией, Южной Осетией, Венесуэлой, Меморандум взаимодействия между Министерством культуры России и Министерством культуры и информации Республики Судан. Также был подписан протокол первого заседания Рабочей группы по культуре Российско-Вьетнамской межправительственной комиссии.

По итогам встречи министров стран БРИКС была принята декларация министров культуры стран БРИКС, содержащая основные инициативы и планы на ближайшую перспективу.

"Уверена, что, опираясь на прочную нормативно-правовую базу, наши страны смогут благотворно развивать постороннее взаимодействие в будущем", - сказала министр.

Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что в рамках дискуссий прошли обсуждения вопросов формирования новых институтов международной культурной инфраструктуры - фестивалей, академий, ассоциаций, премий в сфере искусства. Также она сообщила, что было подписано "14 договоров о сотрудничестве между частными и государственными организациями со всего мира".

"Деловая программа была насыщена не только отраслевыми дискуссиями. В дни форума прошли многосторонние встречи министров культуры стран международных объединений БРИКС и СНГ. А также более 13 двусторонних рабочих встреч на уровне министров 10 государств", - добавила вице-премьер.

Ольга Любимова Абхазия Судан Венесуэла Татьяна Голикова Минкультуры Южная Осетия
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