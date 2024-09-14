Любимова заявила о росте интереса к российскому кино за рубежом

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Зарубежные страны, среди которых Китай, Иран, Индия и страны СНГ, проявляют интерес к российскому кино, в том числе и к совместному кинопроизводству, сообщила "Интерфаксу" министр культуры РФ Ольга Любимова на полях Х Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

"Интерес к российскому кино растет с каждым годом. Последние два года фокус российских компаний, экспортирующих контент, сместился на страны Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки, СНГ. И если говорить, к примеру, о Ближнем Востоке, то за последние два года произошел серьезный сдвиг: есть интерес и к художественным фильмам, и к сериалам, которые хотят приобретать в том числе и в виде форматов (для создания ремейков), и к анимации", - сказала Любимова, отвечая на вопрос агентства об интересе зарубежных стран к российскому кино.

Министр отметила, что активная работа ведется в сфере кинематографа с Китаем. Так, сейчас идут съемки российско-китайского фильма "Красный шелк". "Это исторический приключенческий детектив, и надеюсь, что таких проектов будет больше, учитывая, что у России есть межправительственное соглашение с КНР о сотрудничестве в области совместного кинопроизводства", - добавила министр.

Также Любимова сообщила о совместной работе с Индией. Министр напомнила, что в марте этого года в рамках международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня" был подписан меморандум о создании совместного российско-индийского кинопроекта "Жемчуг". Производство запланировано на конец 2024 года.

"У Ирана также есть большой интерес к совместному кинопроизводству, в том числе анимации. Иранские режиссеры и продюсеры неоднократно приезжали в Россию в прошлом и этом году, посещали российские анимационные студии", - добавила министр.

За последние годы, как уточнила Любимова, отмечается рост числа проектов со странами СНГ.

"Со странами СНГ у России тесные исторические и культурные связи, и за последние годы мы видим рост числа совместных проектов: это и Узбекистан, и Казахстан, и Таджикистан", - сообщила министр.