Фонд кино поддержит создание новых "Королевства кривых зеркал" и "Морозко"

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Российский Фонд кино выделит финансирование на создание 18 анимационных национальных фильмов и 12 фильмов для детской и семейной аудитории, среди них новые экранизации "Королевства кривых зеркал" и "Морозко".

По результатам проведения процедуры отбора к получению поддержки было утверждено 18 анимационных национальных фильмов и 12 национальных фильмов для детской и семейной аудитории, в также один уникальный авторский анимационный фильм.

Так, среди проектов, который получат финансирование, проект компании Yellow, Black & White "Королевство кривых зеркал" - экранизация одноименного романа Виталия Губарева, режиссером которой станет Клим Шипенко. Также финансирование будет выделено на проекты компании "Централ Партнершип" "Морозко" по мотивам одноименной сказки и "Моя собака - космонавт" про дружбу мальчика и собаки Белки, третьей части картины "Иван Семенов", военно-исторический фильм "Карузо" про мальчика и пса, которые пытаются добыть еду в блокадном Ленинграде, "Космическая экскурсия" от компании "Смешарики" по сценарию Сергея Лукьяненко и сказка "Цветик-семицветик".

Среди анимационных проектов финансирование выделено на новую часть "Гензель и Гретта", сказки про "Кощея", вторую часть "Котов Эрмитажа", мультфильмы про Доктора Айболита и Доктора Динозаврова, новую экранизацию "Золушки".