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Минкультуры подтвердило отказ в выдаче прокатного удостоверения фильму о Трампе

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Минкультуры РФ подтвердило отказ в выдаче прокатного удостоверения фильму "Ученик. Восхождение Трампа" иранского режиссера Али Аббаси.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства, "АРНА МЕДИА" и "АК" ("Атмосфера кино") отказано в выдаче прокатного удостоверения на фильм "Ученик. Восхождение Трампа" "в соответствии с подпунктом "з" пункта 19 Порядка предоставления (выдачи) прокатного удостоверения на фильм, отказа в предоставлении (выдаче) прокатного удостоверения на фильм, отзыва прокатного удостоверения на фильм и внесения изменений в прокатное удостоверение на фильм".

В подпункте "з" указано, что фильму не предоставляется прокатное удостоверение "в иных определенных федеральными законами случаях".

Ранее представители прокатной компании фильма в РФ сообщили о том, что фильм "Ученик. Восхождение Трампа" иранского режиссера Али Аббаси не получил прокатное удостоверение для показа в России. Причина отказа в получении прокатного удостоверения не уточнялась.

Фильм "Ученик. Восхождение Трампа", главную роль в котором исполнил Себастиан Стэн, рассказывает о том, как молодой бизнесмен Дональд Джей Трамп торгует недвижимостью на Манхэттене. Среди его клиентов - бизнесмены, кинозвезды, политики и самые опасные преступники Америки. Заручившись поддержкой знаменитого адвоката Роя Кона, Трамп планирует покорить Нью-Йорк. Ожидалось, что фильм выйдет в прокат 14 ноября.

Минкультуры РФ кино Дональд Трамп Али Аббаси Себастиан Стэн
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