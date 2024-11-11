Фильм о Дональде Трампе не получил прокатное удостоверение в России

Фото: официальный сайт фильма Кадр из фильма "Ученик. Восхождение Трампа"

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Фильм "Ученик. Восхождение Трампа" иранского режиссера Али Аббаси не получил прокатное удостоверение для проката в России, сообщили представители прокатной компании фильма в России.

"Фильм "Ученик. Восхождение Трампа" не выйдет в российский прокат, так как не получил прокатное удостоверение", - сообщили представители прокатной компании.

Причина отказа в получении прокатного удостоверения не уточняется.

Картина, главную роль в которой исполнил Себастиан Стэн, рассказывает о том, как молодой бизнесмен Дональд Джей Трамп торгует недвижимостью на Манхэттене. Среди его клиентов - бизнесмены, кинозвезды, политики и самые опасные преступники Америки. Заручившись поддержкой знаменитого адвоката и шантажиста Роя Кона, Трамп планирует покорить Нью-Йорк.

Ожидалось, что фильм выйдет в прокат 14 ноября.