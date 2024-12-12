Русский музей в 2025 году проведет масштабную выставку авангарда

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Государственный Русский музей проведет более 30 выставок в 2025 году, среди них масштабный выставочный проект "Наш авангард", выставка к 80-летию Победы, а также выставки, посвященные художникам Михаилу Нестерову и Ивану Айвазовскому, сообщила гендиректор музея Алла Манилова на презентации выставочных планов в Минкультуры.

Основой выставки "Наш авангард" станут более 400 произведений главных отечественных мастеров начала XX века, в том числе работы Казимира Малевича, Василия Кандинского, Марка Шагала и многих других художников-авангардистов. Также в экспозицию войдут редкие документы, которые больше расскажут о творческом пути авторов полотен.

Также музей готовит проект "Русская традиция", который представит достижения национальной художественной культуры и расскажет об истории и ценностях русского народа. Экспозиция охватит семь столетий развития отечественного искусства - с XIV по XX век. Всего на выставке будет представлено более 500 шедевров отечественных классиков, декоративные изделия народных промыслов раскроют роль русской традиции в сохранении культурного кода российской нации.

В мае в Русском музее откроется выставка "Страна Побед" к 80-летию Победы, которая расскажет о триумфах России - от подвигов Александра Невского и успехов кампаний Александра Суворова до разгрома немецких захватчиков в 1945 году и побед сегодняшних дней.

В 2025 году пройдут выставки, посвященные Нестерову и Айвазовскому. Проект "Душа народа" представит свыше 200 произведений кисти Нестерова, а выставка "Айвазовский и великие русские маринисты" объединит главные морские пейзажи мастера с работами его современников.

Также в Русском музее пройдет выставка исторических портретов. На выставке будет представлено более 100 работ XVIII-XIX веков - образы российских императоров, полководцев, государственных деятелей, знаменитых деятелей культуры. После окончания она станет основой первой в России Национальной портретной галереи в постоянной экспозиции Инженерного замка.