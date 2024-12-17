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ГМИИ Пушкина договаривается об участии в крупном европейском выставочном проекте

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Пушкинский музей ведет переговоры с одной из европейских стран об участии в крупном европейском выставочном проекте, сообщила на пресс-конференции глава музея Елизавета Лихачева.

"С Европой по понятным причинам (обменных выставок) нет, хотя мы сейчас разговариваем с одной европейской страной по поводу участия в крупном европейском проекте. Не могу ничего озвучить, но если выгорит, это будет прорыв блокады", - сказала она.

По ее словам, музей получает много запросов о проведении выставок в Китае, "у нас сейчас переговоры с несколькими музеями".

Говоря о международной деятельности музея, глава Пушкинского музея уточнила, что она "сводится к участию наших сотрудников в различных научных мероприятиях, симпозиумах (...) по простой причине - мы не можем возить вещи, мы их не можем застраховать".

"Для того, чтобы вывезти предмет за пределы РФ, нужна международная страховка. Во втором пакете санкций был введен запрет на страхование предметов из России. Это сразу ограничивает наши возможности (...) Пока единственной страной, готовой эту ситуацию обойти, был Китай. Поэтому там открываются выставки из России (...) следующей (страной может стать), я знаю, и на меня уже выходили коллеги из Бразилии, и возможно у нас будет какой-то совместный проект", - добавила Лихачева.

Минкультуры России с 3 марта 2022 года запретило временный вывоз музейных предметов с территории России на зарубежные выставки. Ожидалось, что сотрудничество с дружественными странами (в частности, временный вывоз предметов искусства на выставки) будет возобновлено с 2023 года.

Специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой ранее высказывал мнение, что восстановление межмузейных обменов вплоть до 2025 года будет нереально, так как русские культурные ценности в недружественных странах не защищены. Позже он сказал, что такой запрет может быть смягчен в отношении нескольких стран, в том числе для Китая.

ГМИИ Пушкина Минкультуры Китай Бразилия Европа Елизавета Лихачева Пушкинский музей
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