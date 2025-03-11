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Власти США не установили, кто стоит за кибератакой на соцсеть X

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В Вашингтоне пока не определили, кто совершил масштабную кибератаку на принадлежащую бизнесмену Илону Маску социальную сеть X, сообщает во вторник Associated Press со ссылкой на источники.

Официальное лицо из администрации США, знакомое с ходом расследования, рассказало агентству, что пока американским властям неизвестно, кто стоял за атакой, из-за которой тысячи пользователей не могли получить доступ к соцсети.

Он подчеркнул, что Вашингтон очень серьезно относится ко всем кибератакам на американские компании.

В понедельник Маск сообщил, что X подвергается очень сильной кибератаке. Он отметил, что у хакеров были "IP-адреса из района Украины". Эксперты по кибербезопасности заявили, что это не обязательно значит, что атака идет со стороны Украины.

Издание The Jerusalem Post сообщало, что группа пропалестинских хакеров Dark Storm взяла на себя ответственность за кибератаку.

США Илон Маск X
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