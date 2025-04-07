Т2 запустила звонки через Wi-Fi в 4 регионах, в ближайшие месяцы внедрит на всей сети

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Мобильный оператор Т2 (принадлежит ПАО "Ростелеком") запустил в четырех регионах РФ технологию VoWiFi (Voice over Wi-Fi), которая позволяет совершать звонки по сети Wi-Fi, говорится в сообщении компании.

В частности, в марте-апреле технология стала доступна в Москве, Санкт-Петербурге, Ставропольском крае и Тамбовской области. В течение нескольких месяцев Т2 планирует внедрить технологию VoWiFi во всех регионах присутствия.

В сообщении отмечается, что с начала марта по сети Wi-Fi в подключенных регионах прошло более 6 млн звонков, из них за последние две недели в Москве - 3,5 млн.

VoWiFi позволяет использовать стандартную Wi-Fi-сеть для звонков в случае, если покрытие мобильной сети отсутствует. Особенно актуальна технология для тех, кто может находиться в подвальных помещениях, на верхних этажах высоток или за рубежом - то есть в местах, где вместо сигнала от операторских сетей для выхода в сеть используется роутер.

Компания уточняет также, что звонки по VoWiFi тарифицируются как обычный голосовой трафик, дополнительная плата за пользование услугой не взимается.

"Запуск технологии VoWiFi был логичным продолжением нашего масштабного запуска VoLTE в прошлом году. Мы также ожидаем реализации Voice over Wi-Fi во всех регионах присутствия в кратчайшие сроки - в течение нескольких месяцев", - приводятся в сообщении слова технического директора Т2Алексея Дмитриева.