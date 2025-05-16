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OpenAI выпустила ИИ-инструмент для разработки программного обеспечения

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Американская ИИ-компания OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, выпустила превью-версию инструмента Codex, предназначенного для выполнения задач в области программирования с использованием искусственного интеллекта.

Codex сможет выполнять несколько задач одновременно, включая написание программного кода, исправление ошибок в нем, тестирование и ответы на вопросы, говорится в сообщении компании.

Новое решение основано на модели codex-1 - версии модели o3, оптимизированной для разработки программного обеспечения, и будет доступно пользователям ChatGPT в рамках тарифных планов Pro, Team и Enterprise.

Codex поможет разработчикам делегировать больше задач, отмечает OpenAI. Программа работает в "облаке" и может выдать готовый результат за 1-30 минут.

OpenAI также утверждает, что новый инструмент лучше аналогов в адаптации к клиентскому стилю программирования и содействии в проверке кода.

Превью-версия Codex выпущена в исследовательских целях, и компания будет собирать обратную связь от пользователей. "Мы еще на раннем этапе, и нам предстоит много узнать", - сказал The Wall Street Journal вице-президент OpenAI по вопросам разработки Шринивас Нараянан.

На прошлой неделе Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что OpenAI договорилась о покупке примерно за $3 млрд компании Exafunction, разработавшей аналогичный Codex инструмент Windsurf.

WSJ называет решения для разработки ПО одними из самых востребованных в области искусственного интеллекта.

OpenAI Шринивас Нараянан ChatGPT Codex
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