Поиск

Google интегрировал в поисковую систему аналог ChatGPT

Google интегрировал в поисковую систему аналог ChatGPT
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Google, входящий в Alphabet Inc., встроил в свою поисковую систему аналог чат-бота на основе искусственного интеллекта, пишет Financial Times.

Со вторника все американские пользователи поисковика Google и браузера Chrome могут активировать так называемый ИИ-режим, который вместо традиционной поисковой выдачи предоставляет возможность вести диалог в формате "вопрос-ответ" по аналогии с ChatGPT.

Выступая на ежегодной конференции Google для разработчиков, глава Alphabet Сундар Пичаи назвал нововведение "полным переосмыслением поиска".

В прошлом году Google в своей поисковой системе запустила функцию "Обзоры от ИИ" (AI Overviews), которая отвечает на запросы пользователей с помощью информации из разных источников. Функция стала популярной среди пользователей, но негативно сказалась на показателях перехода по рекламным объявлениям, которые приносят компании основную часть выручки, отмечает FT.

В первом квартале выручка Google от рекламы в поисковике составила $50 млрд. Вся выручка Alphabet за тот же период составила $90 млрд.

На конференции для разработчиков Google не рассказала, как собирается интегрировать рекламу в новый ИИ-поиск.

При этом Пичаи отметил, что компания по-прежнему имеет огромное преимущество над конкурентами с точки зрения дистрибуции. "Поиск выводит ИИ на более широкую аудиторию, чем любой другой продукт в мире", - сказал он.

Ежедневно поисковая система Google обрабатывает 8,5 млрд запросов.

Компания также представила прототип ИИ-агента (автономная программа для решения задач без участия человека - ИФ) под названием Project Mariner, который станет доступен подписчикам летом. Они смогут разрешить программе самой выполнять задачи в браузерах и другом программном обеспечении - в частности, бронировать поездки, покупать товары и составлять сложные исследовательские отчеты.

Кроме того, Google показала новую версию "мультимодального" агента Project Astra, способного отвечать на голосовые запросы и реагировать на голосовые команды в режиме реального времени, используя камеру мобильного телефона или "умные" очки для анализа окружающей обстановки. Компания продемонстрировала видеоролик, где пользователь просит у программы совета о том, как починить велосипед, и заказывает запчасти в магазине неподалеку.

Google планирует интегрировать Astra непосредственно в поисковую систему и сделает агента доступным не только на устройствах с операционной системой Android, но и на устройствах с конкурирующей iOS.

Alphabet Astra Google Сундар Пичаи ChatGPT
Купить подписку на профессиональную ленту Получать Digital новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сервис для защиты от кибермошенников запуcтили на Госуслугах

Apple впервые оштрафована за пропаганду ЛГБТ на 2,5 млн рублей

Apple впервые оштрафована за пропаганду ЛГБТ на 2,5 млн рублей

Требование о минимум трех интернет-провайдерах в новостройках введут через два года

Требование о минимум трех интернет-провайдерах в новостройках введут через два года

Швейцарскую и австралийскую IT-компании оштрафовали за несоблюдение законодательства РФ

Microsoft планирует расширить мощности дата-центров в ЕС на 40% за два года

Microsoft планирует расширить мощности дата-центров в ЕС на 40% за два года

Таганский суд оштрафовал разработчика игр Blizzard и еще несколько компаний

Таганский суд оштрафовал разработчика игр Blizzard и еще несколько компаний

Минцифры намерено регуляторными мерами обеспечить безопасность в мессенджерах без их запрета

Минцифры намерено регуляторными мерами обеспечить безопасность в мессенджерах без их запрета
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6403 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2265 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии172 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе404 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });