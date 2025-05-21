Google интегрировал в поисковую систему аналог ChatGPT

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Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Google, входящий в Alphabet Inc., встроил в свою поисковую систему аналог чат-бота на основе искусственного интеллекта, пишет Financial Times.

Со вторника все американские пользователи поисковика Google и браузера Chrome могут активировать так называемый ИИ-режим, который вместо традиционной поисковой выдачи предоставляет возможность вести диалог в формате "вопрос-ответ" по аналогии с ChatGPT.

Выступая на ежегодной конференции Google для разработчиков, глава Alphabet Сундар Пичаи назвал нововведение "полным переосмыслением поиска".

В прошлом году Google в своей поисковой системе запустила функцию "Обзоры от ИИ" (AI Overviews), которая отвечает на запросы пользователей с помощью информации из разных источников. Функция стала популярной среди пользователей, но негативно сказалась на показателях перехода по рекламным объявлениям, которые приносят компании основную часть выручки, отмечает FT.

В первом квартале выручка Google от рекламы в поисковике составила $50 млрд. Вся выручка Alphabet за тот же период составила $90 млрд.

На конференции для разработчиков Google не рассказала, как собирается интегрировать рекламу в новый ИИ-поиск.

При этом Пичаи отметил, что компания по-прежнему имеет огромное преимущество над конкурентами с точки зрения дистрибуции. "Поиск выводит ИИ на более широкую аудиторию, чем любой другой продукт в мире", - сказал он.

Ежедневно поисковая система Google обрабатывает 8,5 млрд запросов.

Компания также представила прототип ИИ-агента (автономная программа для решения задач без участия человека - ИФ) под названием Project Mariner, который станет доступен подписчикам летом. Они смогут разрешить программе самой выполнять задачи в браузерах и другом программном обеспечении - в частности, бронировать поездки, покупать товары и составлять сложные исследовательские отчеты.

Кроме того, Google показала новую версию "мультимодального" агента Project Astra, способного отвечать на голосовые запросы и реагировать на голосовые команды в режиме реального времени, используя камеру мобильного телефона или "умные" очки для анализа окружающей обстановки. Компания продемонстрировала видеоролик, где пользователь просит у программы совета о том, как починить велосипед, и заказывает запчасти в магазине неподалеку.

Google планирует интегрировать Astra непосредственно в поисковую систему и сделает агента доступным не только на устройствах с операционной системой Android, но и на устройствах с конкурирующей iOS.