Издатели пожаловались Еврокомиссии на ИИ-функцию поиска Google

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Альянс независимых издателей (Independent Publishers Alliance) направил в Еврокомиссию жалобу на Google, сообщает Reuters со ссылкой на это обращение. По мнению издателей, Google злоупотребляет положением на рынке онлайн-поиска.

"Основной поисковый сервис Google некорректно использует веб-контент для функции "Обзоры от ИИ" (AI Overviews) в поиске Google, что нанесло и продолжает наносить значительный ущерб издателям, включая издателей новостей, в форме потерь трафика, аудитории и выручки", - говорится в жалобе от 30 июня.

"Обзоры от ИИ" располагаются вверху страницы с результатами общей поисковой выдачи, что ставит в невыгодное положение оригинальный контент издателей, отмечают они. Сама функция использует материалы издателей для составления обобщенных ответов на запросы пользователей.

Издатели пожаловались ЕК, что у них нет возможности запретить использование их материалов для обучения ИИ-моделей Google и составления обобщенных ответов и при этом остаться в основной поисковой выдаче.

Они просят регулятора принять меры для предотвращения ущерба в их адрес.

"Обзоры от ИИ" были запущены в прошлом году и показываются пользователям более чем в 100 странах. В мае 2024 года в них появилась реклама.