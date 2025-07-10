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Роскомнадзор отметил, что проблемы с работой СБП сохраняются

Специалисты РКН не зафиксировали DDoS-атак на инфраструктуру Национальной системы платежных карт

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора не зафиксировали DDoS-атак на инфраструктуру Национальной системы платежных карт, говорится в сообщении пресс-службы РКН.

"10 июля с 15:30 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксирует всплеск обращений в связи с проблемой в работе СБП и связанных с ним сервисов банков. По состоянию на 17:10 проблема сохраняется", - говорится в сообщении.

"Дежурная служба ЦМУ ССОП сообщает, что DDoS-атак на инфраструктуру НСПК нет", - добавили в РКН.

В среду Национальная система платежных карт (НСПК), оператор карт "Мир" и Системы быстрых платежей (СБП), сообщила, что фиксирует увеличение времени обработки операций в СБП. "Из-за инцидента на стороне провайдера мы фиксируем увеличение времени обработки операций по СБП. Мы сообщим дополнительно, когда все сервисы вновь начнут работать в штатном режиме", - отмечается в сообщении.

Национальная система платежных карт создана российскими властями в 2014 году после введения против России ряда санкций. НСПК объявила о начале эмиссии первых карт "Мир" в декабре 2015 года. Единственным акционером НСПК является Банк России.

НСПК Роскомнадзор СБП
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