Платформу для борьбы с кибермошенниками планируют запустить до 1 марта 2026 г. на "ГосТехе"

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Система взаимодействия государственных органов, банков и операторов связи для борьбы с телефонными и интернет-мошенниками должна быть запущена до начала весны будущего года на платформе "ГосТех", сообщила пресс-служба Минцифры РФ.

Президент РФ Владимир Путин 1 апреля подписал закон о мерах по борьбе с кибермошенничеством. В нем содержится около 30 различных мер по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством.

"В рамках принятого в апреле закона о противодействии кибермошенничеству предполагается создание антифрод-платформы для взаимодействия госорганов, банков, операторов связи, организаторов сервиса обмена мгновенными сообщениями и провайдеров хостинга. Это позволит обеспечить эффективное взаимодействие всех участников в целях предотвращения и пресечения телефонного и онлайн-мошенничества", - говорится в сообщении пресс-службы Минцифры.

"До 1 марта 2026 года будут обеспечены создание и ввод системы в эксплуатацию на платформе "ГосТех"", - уточнили в министерстве.

Соответствующий проект постановления правительства, разработанный Минцифры, размещен в четверг для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В задачи и функции системы входят: сбор и обмен данными о кибермошеннических действиях, автоматический обмен сигналами о подозрительных событиях между участниками системы, реализация целевых схем предоставления сведений между участниками, хранение информации о нарушителях и используемых ими абонентских номерах, выявление и учёт фишинговых сайтов и ресурсов, ограничение доступа к опасным или мошенническим интернет-ресурсам, а также сбор статистики и аналитики по киберпреступлениям, сказано в сообщении.

Участниками информационной системы являются Минцифры, оператор платформы "ГосТех" и пользователи этой системы: госорганы, Банк России и кредитные организации, Генпрокуратура, СК РФ, МВД России, операторы связи, владельцы соцсетей и сервисов размещения объявлений, провайдеры хостинга и другие, добавили в Минцифры.

"Оператор создаваемой информационной системы - Минцифры - отвечает за её создание, развитие и эксплуатацию, подключение пользователей и техническую поддержку. Доступ к сведениям предоставляется пользователям только в пределах их деятельности через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА, обеспечивает доступ к госсервисам на портале "Госуслуги" - ИФ)", - отметили в пресс-службе министерства.

В ведомстве также заявили, что антифрод-система взаимодействует, кроме ЕСИА, с автоматизированной системой обработки инцидентов (АСОИ ФинЦЕРТ), системами Роскомнадзора, реестром запрещённых сайтов и доменов, системой межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) и др.

"Такая информационная система станет важным шагом в борьбе с кибермошенниками. Она позволит усилить безопасность граждан в интернете и защитить их от противоправных действий", - отметили в Минцифры.

Проект "ГосТех" запущен в 2020 году и функционирует как площадка для разработки и эксплуатации государственных информационных систем (ГИС). 23 сентября в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко по итогам стратегической сессии под руководством премьер-министра Михаила Мишустина журналистам сообщили о запуске обновленного формата работы платформы "ГосТех" - "ГосТех 2.0", который позволит полностью автоматизировать процедуры заказа ГИС, упростить и ускорить их создание.

