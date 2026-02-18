VK прекратит поддержку мессенджера "ТамТам" 27 февраля

Фото: Мария Деркунская/ТАСС

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Холдинг VK 27 февраля прекратит поддержку мессенджера "ТамТам". Соответствующие сообщения были разосланы пользователям сервиса.

В VK подтвердили "Интерфаксу" прекращение поддержки "ТамТам" 27 февраля.

"VK сосредоточится на развитии более перспективных продуктов компании", - отметили там.

Мессенджер был запущен в июле 2016 года под названием "ОК сообщения", а позднее переименован в "ТамТам".

Летом 2024 года VK закрыл еще один свой мессенджер - ICQ. Тогда в VK заявляли, что компания сфокусируется на развитии "VK Мессенджера" для пользователей и корпоративного сервиса на базе платформы VK WorkSpace для бизнеса.

В настоящее время VK развивает национальный мессенджер Max. В конце января в нем насчитывалось 89 млн пользователей.