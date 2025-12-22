"Китайская Nvidia" представила новый ИИ-чип

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Китайский разработчик графических процессоров Moore Threads Technology в ходе своей первой конференции для разработчиков в Пекине представил новый ИИ-чип Huashan, пишет Caixin Global.

Чип предназначен для обучения и эксплуатации ИИ-моделей и по ключевым показателям производительности, включая скорость выполнения операций с плавающей запятой и пропускную способность памяти, находится между двумя процессорами американской Nvidia Corp. - новейшими Blackwell и их предшественниками Hopper, а по объему памяти превосходит обоих, утверждает Moore Threads.

Компанию иногда называют китайской Nvidia. Она была основана в 2020 году одним из топ-менеджеров американского чипмейкера.

В начале декабря Moore Threads провела IPO в Шанхае на 8 млрд юаней ($1,13 млрд), которое стало вторым по величине в материковом Китае в этом году. По итогам торгов в понедельник ее акции подорожали на 1,3%.