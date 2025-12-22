Поиск

"Китайская Nvidia" представила новый ИИ-чип

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Китайский разработчик графических процессоров Moore Threads Technology в ходе своей первой конференции для разработчиков в Пекине представил новый ИИ-чип Huashan, пишет Caixin Global.

Чип предназначен для обучения и эксплуатации ИИ-моделей и по ключевым показателям производительности, включая скорость выполнения операций с плавающей запятой и пропускную способность памяти, находится между двумя процессорами американской Nvidia Corp. - новейшими Blackwell и их предшественниками Hopper, а по объему памяти превосходит обоих, утверждает Moore Threads.

Компанию иногда называют китайской Nvidia. Она была основана в 2020 году одним из топ-менеджеров американского чипмейкера.

В начале декабря Moore Threads провела IPO в Шанхае на 8 млрд юаней ($1,13 млрд), которое стало вторым по величине в материковом Китае в этом году. По итогам торгов в понедельник ее акции подорожали на 1,3%.

Nvidia Китай Moore Threads Technology
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Набиуллина назвала майнинг одним из допфакторов укрепления курса рубля

Расширен "белый список" сайтов, доступных при ограничении мобильного интернета

 Расширен "белый список" сайтов, доступных при ограничении мобильного интернета

Wildberries планирует запустить собственный онлайн-кинотеатр

РКН сообщил о готовности Roblox привести свою работу в соответствие с законами РФ

 РКН сообщил о готовности Roblox привести свою работу в соответствие с законами РФ

Перенос номера мобильного телефона между регионами планируют ввести с 1 сентября

Госдума приняла закон, обязывающий УК вести домовые чаты в мессенджере MAX

 Госдума приняла закон, обязывающий УК вести домовые чаты в мессенджере MAX

Роскомнадзор не применяет никаких новых ограничений к Telegram

 Роскомнадзор не применяет никаких новых ограничений к Telegram

OpenAI выпустила новую модель ChatGPT

 OpenAI выпустила новую модель ChatGPT

Китай может выделить до $70 млрд на поддержку чипмейкеров

Минобороны РФ опровергло сообщения о взломе реестра воинского учета
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7937 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 417 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 67 материалов
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 116 материалов
Взрыв на Крымском мосту Взрыв на Крымском мосту 116 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 458 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });