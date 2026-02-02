Смоленская область будет использовать цифровые решения "Интерфакса" для совершенствования экономической политики

Фото: Правительство Смоленской области

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Смоленской области и Группа "Интерфакс" заключили соглашение о сотрудничестве в целях повышения эффективности использования современных цифровых решений.

Документ подписан в Москве губернатором Смоленской области Василием Анохиным и генеральным директором Группы "Интерфакс" Алексеем Горшковым.

Как отмечается в соглашении, стороны будут сотрудничать в сфере экономической безопасности и комплаенса, активно используя IT-решения для предотвращения мошенничества, борьбы с коррупцией и злоупотреблениями в сфере закупок, выявления конфликтов интересов при работе с контрагентами и персоналом, а также анализа рисков и автоматизации контрольных процедур.

Соглашением предусмотрено также использование современных цифровых решений для формирования экономического портрета региона в сравнении с другими сопоставимыми субъектами, выявления потенциальных лидеров регионального бизнеса и своевременного оказания им релевантных мер поддержки.

Отдельным направлением взаимодействия станет автоматическая обработка данных для совершенствования экономической политики области, оценки рисков и недопущения нарушений при расходовании бюджетных средств.

Документ предполагает экспертное участие Группы "Интерфакс" в цифровых проектах правительства Смоленской области, в том числе при использовании таких информационно-аналитических систем, как СПАРК, СКАН, Маркер и др.

"Мы не первый год активно сотрудничаем с "Интерфаксом" по цифровой повестке и смогли оценить эффективность ряда его информационных сервисов, в частности, систему СПАРК", - заявил губернатор Смоленской области Василий Анохин на церемонии подписания. "В условиях стремительного развития технологий цифровая трансформация становится ключевым фактором, способным обеспечить качественное улучшение государственного и муниципального управления. В числе наших приоритетных задач - обеспечение эффективного расходования бюджетных средств, привлечение к сотрудничеству надежных подрядчиков, повышение инвестиционной привлекательности региона. Уверен, грамотный комплексный подход к решению поставленных задач принесет свои результаты, будет способствовать развитию экономики региона и социальному благополучию граждан", - подчеркнул он.

"Продукты "Интерфакса" активно используются для оценки рисков, выбора экономических партнеров, предотвращения нарушений законодательства в закупочной деятельности, - отметил генеральный директор "Интерфакса" Алексей Горшков. - Надеемся, что подписанное соглашение будет способствовать успешной реализации планов правительства Смоленской области по внедрению современных IT-решений в повседневную работу субъектов экономической деятельности региона".