Amazon уволит тысячи сотрудников на следующей неделе

Фото: Matthias Balk/picture alliance via Getty Images

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Amazon.com Inc. намерен уволить несколько тысяч сотрудников на следующей неделе, пишет Reuters со ссылкой на информированные источники.

Увольнения пройдут в рамках объявленного в октябре сокращения штата корпоративных сотрудников примерно на 28 тысяч человек. В 2025 году компания уже уволила около 14 тысяч работников.

По словам источников агентства, сокращение коснется в частности сотрудников облачного подразделения Amazon Web Services и стримингового сервиса Prive Video. Сотрудники начнут получать уведомления об увольнении уже 27 января.

Совокупный штат Amazon, с учетом водителей и сотрудников распределительных центров, насчитывает около 1,58 млн человек.

За последние три месяца капитализация Amazon повысилась на 4,5%, до $2,29 трлн.