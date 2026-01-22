В Думе заверили в отсутствии планов вводить штрафы за использование VPN

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Введение штрафов за использование VPN не планируется и даже не обсуждается, заявил "Интерфаксу" первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

"В России ответственность за VPN грозит лишь тем, кто использует его для совершения преступлений: это считается отягчающим обстоятельством. Также запрещено рекламировать способы обхода блокировок и призывать к их использованию. Никакие другие штрафы не планируются и не обсуждаются", - сказал он.

Закон об административной ответственности для владельцев VPN-сервисов, а также введении штрафов за целенаправленный поиск запрещенных в России материалов был принят летом 2025 года.