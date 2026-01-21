Поиск

Глава Microsoft заявил, что ИИ должен выйти за пределы техсектора и развитых стран во избежание пузыря

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Искусственный интеллект (ИИ) может превратиться в спекулятивный пузырь, если его не будут использовать за пределами крупных технологических компаний и богатых экономик, заявил главный исполнительный директор Microsoft Corp. Сатья Наделла в ходе Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

По его словам, долгосрочный успех ИИ требует использования технологии в широком спектре отраслей и ее освоения за пределами развитых стран.

"Чтобы это не превратилось в пузырь по определению, нужно гораздо более равномерное распределение соответствующих выгод", - цитирует Financial Times высказывание CEO. Признаком пузыря будет получение выгод от развития ИИ исключительно технологическими холдингами, а не компаниями из других секторов, отметил он.

При этом Наделла уверен, что ИИ трансформирует различные отрасли, в том числе поможет в разработке лекарственных средств.

"Я гораздо больше уверен, что эта технология, по сути, станет продолжением облачной и мобильной истории, будет распространяться быстрее, изменит кривую производительности и обеспечит локальный профицит и экономический рост по всему миру", - заявил топ-менеджер.

Он также повторил, что распространение ИИ не будет зависеть от одного доминирующего поставщика моделей, в связи с чем Microsoft решила работать не только с OpenAI, но и с другими ИИ-компаниями, включая Anthropic и xAI.

