Доступ к мобильному интернету восстановили в Чувашии

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Работа мобильного интернета восстановлена в Чувашии после введения ограничений в целях обеспечения безопасности, сообщает Минцифры республики на своей странице в соцсети "ВКонтакте" в четверг.

В настоящее время продолжается донастройка "белых списков", добавили в министерстве.

По словам министра цифрового развития региона Михаила Степанова, ограничения доступа в интернет были введены федеральными службами с начала 2026 года "по объективным причинам - с целью обеспечить безопасность жителей".

"Работа по минимизации неудобств, связанных с дальнейшими отключениями, будет продолжена. Как по развитию бесплатных точек доступа Wi-Fi в регионе, так и в части взаимодействия с федеральными структурами", - приводятся в сообщении слова Степанова.