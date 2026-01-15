Поиск

Доступ к мобильному интернету восстановили в Чувашии

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Работа мобильного интернета восстановлена в Чувашии после введения ограничений в целях обеспечения безопасности, сообщает Минцифры республики на своей странице в соцсети "ВКонтакте" в четверг.

В настоящее время продолжается донастройка "белых списков", добавили в министерстве.

По словам министра цифрового развития региона Михаила Степанова, ограничения доступа в интернет были введены федеральными службами с начала 2026 года "по объективным причинам - с целью обеспечить безопасность жителей".

"Работа по минимизации неудобств, связанных с дальнейшими отключениями, будет продолжена. Как по развитию бесплатных точек доступа Wi-Fi в регионе, так и в части взаимодействия с федеральными структурами", - приводятся в сообщении слова Степанова.

Чувашия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Вашингтон разрешил поставки в Китай ИИ-чипов Nvidia H200 с рядом условий

 Вашингтон разрешил поставки в Китай ИИ-чипов Nvidia H200 с рядом условий

Мобильный интернет вернули жителям Камчатки

 Мобильный интернет вернули жителям Камчатки

Более 1 тыс. DDoS-атак отражено специалистами РКН в декабре

РКН хочет привлечь к ответственности 33 операторов за пропуск нефильтрованного трафика

 РКН хочет привлечь к ответственности 33 операторов за пропуск нефильтрованного трафика

Клиенты ВТБ жалуются на сбои при оплате картами банка

В Думу внесли законопроект о подтверждении для сайтов значимых действий

ИИ помог топ-десяти IT-миллиардерам разбогатеть еще на $550 млрд

 ИИ помог топ-десяти IT-миллиардерам разбогатеть еще на $550 млрд

РКН сообщил, что продолжает ограничивать работу WhatsApp в РФ

 РКН сообщил, что продолжает ограничивать работу WhatsApp в РФ

Набиуллина назвала майнинг одним из допфакторов укрепления курса рубля

Расширен "белый список" сайтов, доступных при ограничении мобильного интернета

 Расширен "белый список" сайтов, доступных при ограничении мобильного интернета
Хроники событий
Протесты в Иране Протесты в Иране 41 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8145 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 13 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 120 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2499 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 125 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 421 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });