Мобильный интернет вернули жителям Камчатки

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru/TACC

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Мобильный интернет, которого в Петропавловске-Камчатском и окрестностях не было с начала января, возвращается клиентам операторов "большой четверки", сообщили "Интерфаксу" в Минцифры региона во вторник.

"13 января федеральным центром принято решение о частичном снятии ограничений по передаче данных в сетях сотовой связи операторов большой четверки - "Мегафон", МТС, "Билайн", Т2. Проходит проверка функционирования сотовых сетей и мобильного интернета на территории Камчатского края", - сказали в краевом министерстве.

В понедельник губернатор края Владимир Солодов написал в своем телеграм-канале, что он прорабатывает с федеральным центром возможности для максимально быстрого снятия ограничений мобильного интернета и сокращения "слепых зон", которые "были введены на федеральном уровне в целях безопасности жителей и защиты стратегически важной инфраструктуры".

"Минцифры Камчатского края доложили о принципиальном согласовании с операторами мобильной связи скидок или перезачета части платы жителям за недополученные услуги", - отметил Солодов.

В соцсетях жители региона пишут, что мобильный интернет снова работает на их телефонах.