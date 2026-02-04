Минцифры расширило "белый список" работающих без мобильного интернета сервисов

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Минцифры РФ расширило перечень сервисов и ресурсов, которые продолжают работу при отключении мобильного интернета из-за угрозы безопасности, сообщает в среду пресс-служба министерства.

"В него включены российские банки, СМИ, службы доставки, а также ряд других важных сервисов", - говорится в сообщении.

По информации Минцифры, в новую волну расширения "белого списка" внесены: банки ВТБ и ПСБ, службы доставки "СДЭК", "Купер" и "Самокат", медиахолдинг ВГТРК, телеканалы "Звезда", "Вместе-РФ" и "Матч ТВ", издания "Коммерсантъ" и "Парламентская газета", дистрибьютор телеканалов в цифровой среде "Витрина ТВ" и ряд сервисов ФНС России для налогоплательщиков.

Также в "белый список" включены магазин "Детский мир", сеть ресторанов быстрого питания "Бургер Кинг", маркетплейс "Мегамаркет" и ряд региональных сервисов и сайтов правительств субъектов РФ, сказано в сообщении.

Кроме того, в перечень включены Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс", операторы электронного документооборота "Тензор" и "СКБ Контур", онлайн-кассы "Эвотор", мобильное приложение "Инспектор" для дистанционных проверок бизнеса и компания "Росагролизинг".

"В список цифровых платформ, доступных в периоды отключений мобильного интернета, входят наиболее значимые и востребованные российские сервисы и сайты, в том числе региональные. Он формируется по согласованию с органами, отвечающими за обеспечение безопасности", - заявили в министерстве.